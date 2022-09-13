الصفقة الخامسة.. المصري يتعاقد مع حسين السيد

أتم النادي المصري خامس صفقاته الصيفية للموسم المقبل بضم حسين السيد قادما من بيراميدز.

وأعلن المصري ضم حسين السيد بشكل رسمي، لكنهم لم يفصحوا عن مدة التعاقد أو قيمة الصفقة.

ويعد حسين السيد خامس صفقات المصري الصيفية للموسم المقبل بعد ضم عبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد ومروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري.

وأشار FilGoal.com في وقت سابق إلى أن المصري أتم الاتفاق مع بيراميدز بشأن انتقال حسين السيد لصفوف الفريق البورسعيدي.

حسين السيد البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف بيراميدز بداية الموسم الجاري قادما من الإسماعيلي.

وبدأ حسين السيد مسيرته في قطاع الناشئين في الأهلي، ثم انضم إلى مصر للمقاصة وعاد للنادي الأحمر مرة أخرى.

وتنقل بين عدة أندية وهي الاتفاق السعودي والصفاقسي التونسي وطلائع الجيش ثم الإسماعيلي وبيراميدز.