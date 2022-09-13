خبر في الجول - صلاح محسن يقترب من فيوتشر على سبيل الإعارة

يقترب صلاح محسن مهاجم الأهلي من الانضمام إلى فيوتشر لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن فيوتشر يفاوض صلاح محسن من أجل ضمه لمدة موسم.

وكان قد ارتبط اسم صلاح محسن بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا ضمن صفقة ضم الأهلي للثنائي شادي حسين ومصطفى سعد ميسي.

وتواصل FilGoal.com مع مصدر من فيوتشر وأوضح "هناك رغبة بالفعل مع صلاح محسن لكن لم يتم الاتفاق بشكل رسمي حتى الآن".

وتابع "نسعى للتوصل إلى اتفاق مع الأهلي لضم اللاعب".

وأعلن الأهلي بشكل رسمي أمس الإثنين على ضم شادي حسين من سيراميكا كليوباترا.

بينما لم يتم الإعلان حتى الآن عن صفقة مصطفى ميسي لاعب المنتخب الأولمبي.

وأجاب مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com عن صحة فسخ التعاقد مع صلاح محسن قائلا: "هذا الأمر غير صحيح ومجرد شائعات، اللاعب سيرحل على سبيل الإعارة".

صلاح محسن البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف الأهلي في 2018 قادما من إنبي.

ورحل من الأهلي وانضم لصفوف سموحة على سبيل الإعارة في موسم 2019/2020، قبل أن يعود من جديد للفريق الأحمر.

وفي الموسم الماضي مع الأهلي لعب صلاح محسن لعب 20 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفا.