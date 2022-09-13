خبر في الجول - صلاح محسن إلى فيوتشر على سبيل الإعارة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 22:06

كتب : أحمد الخولي

صلاح محسن - الأهلي والمصري

أتم فيوتشر اتفاقه لضم صلاح محسن مهاجم الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق قد تم بانتقال صلاح محسن إلى فيوتشر لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من الناديين بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

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وكان قد ارتبط اسم صلاح محسن بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا ضمن صفقة ضم الأهلي للثنائي شادي حسين ومصطفى سعد ميسي.

وأعلن الأهلي بشكل رسمي أمس الإثنين على ضم شادي حسين من سيراميكا كليوباترا.

بينما لم يتم الإعلان حتى الآن عن صفقة مصطفى ميسي لاعب المنتخب الأولمبي.

وأجاب مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com عن صحة فسخ التعاقد مع صلاح محسن قائلا: "هذا الأمر غير صحيح ومجرد شائعات، اللاعب سينتقل على سبيل الإعارة".

صلاح محسن البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف الأهلي في 2018 قادما من إنبي.

ورحل من الأهلي وانضم لصفوف سموحة على سبيل الإعارة في موسم 2019/2020، قبل أن يعود من جديد للفريق الأحمر.

وفي الموسم الماضي مع الأهلي لعب صلاح محسن لعب 20 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفا.

الأهلي فيوتشر صلاح محسن
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