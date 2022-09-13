الأهلي يؤجل المعسكر الخارجي ويطبق نظام اليوم الكامل في المران

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 22:05

كتب : FilGoal

مارسيل كولر

قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تأجيل معسكر الفريق الخارجي لموعد لاحق رسميا.

وأوضح موقع الأهلي الرسمي اليوم الثلاثاء أن المدرب السويسري قرر تطبيق نظام اليوم الكامل في المران بداية من السبت المقبل.

كما تقرر إقامة الفريق في أحد الفنادق استعدادا للموسم الجديد.

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ويبدأ الأهلي موسمه الجديد بملاقاة الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن نية الجهاز الفني للأهلي في تطبيق نظام اليوم الكامل في المران.

وسيبدأ نظام اليوم الكامل من السابعة صباحاً حتي الثامنة مساء.

وكانت شركة Non-stop4u المنظمة لمعسكر الأهلي في هولندا قد أعلنت إلغاء المعسكر بسبب التأشيرات.

وكان من المفترض أن يبدأ معسكر الأهلي في هولندا في 18 سبتمبر الجاري وحتى 28 من الشهر نفسه في مدينة أيندهوفن.

واتفق الأهلي في وقت سابق على خوض مباراتين وديتين في هولندا وتم حسم مواجهة أيندهوفن.

وتم تحديد يوم 21 سبتمبر لمواجهة أيندهوفن، بينما المواجهة الثانية كان مقررا لها يوم 25 أمام أحد فريقي ألكامار أو إكسليسيور قبل قرار إلغاء المعسكر.

الأهلي كولر
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