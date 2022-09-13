إنزاجي: إنتر حقق ما لم يفعله فريق إيطالي من قبل.. وموعد عودة لوكاكو

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 21:56

كتب : FilGoal

إنتر ميلان أمام فكتوريا بلزن - دوري أبطال أوروبا

أشاد سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر بأداء فريقه في تحقيق الفوز على فيكتوريا بلزن بهدفين دون مقابل.

وحصد إنتر أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد التغلب على مضيفه فيكتوريا بلزن في الجولة الثانية.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لا ينبغي التقليل من شأن أي خصم، ونحن سعداء بتحقيق الفوز في المباراة".

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وأضاف " كان اللاعبون جيدين، والمباراة لم تكن سهلة فلم يفز أي فريق إيطالي هنا من قبل".

وتابع إنزاجي "كانت هناك لحظات صعبة في المباراة ولكن الفريق تمكن من البقاء في المسار الصحيح".

وشدد المدير الفني لإنتر "برشلونة وبايرن ميونيخ من أفضل الفرق في العالم في الوقت الحالي، نحن نعلم ما نواجهه والهدف كان العودة بالنقاط أمام بلزن".

وعن سهولة اللقاء أوضح "جعلنا الأمر يبدو أسهل بكثير مما كان عليه في الواقع، لأنه لم يفز أي فريق إيطالي هنا من قبل".

وتابع "كانت البطاقة الحمراء ميزة بالنسبة لنا بطبيعة الحال، ولكن حتى تلك اللقطة كنا نسيطر ومتقدمون بهدف دون مقابل".

وكان فيكتوريا بلزن قد تعرض لاعبه بافيل بوتشا في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وعن موعد استعادة روميلو لوكاكو أجاب "لاعبنا سيعود بعد التوقف الدولي، نحن بحاجة إلى الجميع في هذا الموسم".

واختتم إنزاجي تصريحاته "نعلم أن يوم الأحد سيكون لدينا خصما قويا مع لاعبين ممتازين، سيكون لدينا أربعة أيام للتحضير لها وسنحاول لتقديم أفضل طريقة ممكنة".

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