صلاح يكسر الصيام أمام أياكس ويحقق رقما قياسيا جديدا

عاد محمد صلاح للتسجيل مع فريقه ليفربول أمام أياكس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

الهدف هو الأول لصلاح مع ليفربول في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

وعاد الملك المصري للتسجيل بعد غياب أربع مباريات حيث لم يسجل صلاح أمام بورنموث ونيوكاسل وإيفرتون في الدوري ونابولي في دوري الأبطال.

وسجل صلاح هدفه الرابع في الموسم بعد هدفين في الدوري وهدف في الدرع الخيرية.

الهدف هو الـ15 لمحمد صلاح في المسابقات الأوروبية مع ليفربول في آنفيلد ليتخطى رقم ستيفن جيرارد ويكون هداف الريدز في المسابقات الأوروبية على ملعبه.

وكسر صلاح صيام سبع مباريات دون تسجيل في دوري أبطال أوروبا وتحديدا منذ مباراة إنتر في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.

وتشير النتيجة للتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق في المباراة المقامة على ملعب آنفيلد.