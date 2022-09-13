كرة سلة - الكشف عن موعد مباريات الأهلي والاتحاد وسموحة في البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة موعد مباريات منافسات البطولة العربية للأندية للرجال والسيدات.

وتستضيف الكويت نسخة الرجال خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل.

أما نسخة السيدات فتقام في تونس خلال الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجاري.

ويشارك ناديي الأهلي والاتحاد في البطولة العربية رجال، حيث يشارك الأهلي بصفته حامل اللقب، ويشارك نادي الاتحاد بصفته ممثلا عن كرة السلة المصرية في البطولة التي يشارك بها 16 فريقا عربيا.

وجاء موعد مباريات الأهلي والاتحاد كالآتي:

الأربعاء 5 أكتوبر

الأهلي × الميناء اليمني (2:00 ظهرا)

الاتحاد × أهلي حلب السوري (4:00 عصرا)

الخميس 6 أكتوبر

أهلي بنغازي × الاتحاد السكندري (4:00 عصرا)

الجمعة 7 أكتوبر

الغرافة القطري × الأهلي (2:00 ظهرا)

السبت 8 أكتوبر

الأهلي × الرياضي اللبناني (4:00 عصرا)

الكويت الرياضي × الاتحاد السكندري (6:00 مساء)

بينما يمثل نادي سموحة مصر في منافسات السيدات.

وجاء جدول فريق سيدات سموحة كالآتي:

الثلاثاء 20 سبتمبر: سموحة × الشارقة (12:00 ظهرا)

الأربعاء 21 سبتمبر: الأمل الرياضي × سموحة (9:00 مساء)

الخميس 22 سبتمبر: شباب الفحيص × سموحة (5:00 مساء)

الجمعة 23 سبتمبر: مقديشيو سيتي × سموحة (5:00 مساء)

السبت 24 سبتمبر: سموحة × المدينة السطافية (5:00 مساء)