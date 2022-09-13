سبورتنج لشبونة يفوز على توتنام في الوقت القاتل بـ أبطال أوروبا

حقق سبورتنج لشبونة 3 نقاط ثمينة في دوري أبطال أوروبا.

وفاز سبورتنج لشبونة على توتنام في ملعب جوزيه الفالادي في البرتغال بهدفين دون رد.

وحقق لشبونة الفوز الثاني على التوالي في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

سبولاتنج لشبونة حقق الفوز الأول على فريق إنجليزي للمرة الأولى منذ 10 سنوات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أحداث المباراة

بدأ توتنام المباراة بهجوم ضاغط على مرمى سبورتنج لشبونة عن طريق الثلاثي هاري كين وسون هيونج مين وريتشارلسون.

وسجل ريشتارلسون هدف التقدم لتوتنام في الدقيقة 28 من الشوط الأول، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

فيما تصدى هوجو لوريس حارس توتنام لتسديدة قوية من نوينز لاعب سبورتنج لشبونة.

وفي الشوط الثاني تبادل توتنام وسبورتنج لشبونة الهجوم على المرمى وسط تألق هوجو لوريس حارس النادي اللندني.

وتصدى لوريس لتسديدة قوية من برونو بونو لاعب سبورتنج في الدقيقة 87 من المباراة.

وسجل باولينيو الهدف الأول في الدقيقة 90 من ضربة رأسية متقنة سكنت شباك توتنام.

وأضاف أرتور جوميش الهدف الثاني للنادي البرتغالي عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وتصدر لشبونة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط فيما توقف رصيد توتنام عند 3 نقاط في انتظار مباراة إنتراخت فرانكفورت ومارسيليا.