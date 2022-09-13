إنتر يكتفي بهدفين في شباك فيكتوريا بلزن في أبطال أوروبا

اكتفى إنتر بالفوز بهدفين دون مقابل على فيكتوريا بلزن في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحقق إنتر فوزه الأول في دور المجموعات بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ في الجولة الافتتاحية.

وسجل إيدين دجيكو الهدف الأول في الدقيقة 20 بينما قتل دينزل دومفريس المباراة بهدف ثاني في الدقيقة 71.

وتعرض فيكتوريا بلزن للخسارة الثانية على التوالي بعد الهزيمة من برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وسيطر الضيوف على المباراة منذ بدايتها من أجل تسجيل هدف مبكر.

وافتتح إنتر التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق إدين دجيكو بتسديدة يسارية لم ينجح حارس مرمى فيكتوريا بلزن في التصدي لها.

وفي الشوط الثاني حاول فيكتوريا بلزن إدراك التعادل مبكرا في الربع ساعة الأولى.

وتعرض بافيل بوتشا لاعب بلزن للطرد بعد مراجعة تقنية الفيديو في الدقيقة 61 ليكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل إنتر النقص العددي لفيكتوريا بلزن وسجل ثاني أهداف الفريق عن طريق دينزل دومفريس في الدقيقة 71 ليقتل اللقاء.

وسجل دومفريس أولى أهدافه في دوري أبطال أوروبا.

وشارك لاوتارو مارتينيز بديلا في الدقيقة 72 بدلا من خوان كوريا.

ورفع إنتر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن برشلونة وبايرن ميونيخ.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد برشلونة مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية.