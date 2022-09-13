حوار – شادي حسين: لعبت الكرة بسبب الأهلي ولم أقارنه بعرض آخر.. وتمنيت مزاملة متعب

"لا يوجد من الكلمات ما يمكن أن يصف شعوري بعد أن تحولت أحلامي إلى واقع كنت أتمناه وأعمل على تحقيقه" بتلك الكلمات بدأ شادي حسين الوافد الجديد على صفوف الأهلي حديثه بعد انتقاله إليه رسميا.

شادي حسين النادي : الأهلي الأهلي

وانضم شادي حسين إلى الأهلي قادما من سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لخمس سنوات.

وأجرى الموقع الرسمي للأهلي حوارا مطولا مع مهاجم الفريق الجديد والذي تحدث فيه عن تحقيق حلمه بالتحول من مشجع للأهلي إلى لاعب في صفوفه والعروض الأخرى التي وصلت إليه والمنافسة على مركزه.

وبدأ شادي حسين حديثه متحدثا عن صعوبة حلمه باللعب للأهلي وقال: "على الرغم من صعوبة هذا الحلم فإنني لم أتخل يومًا عن السعي للوصول إليه، خاصة أنني لعبت كرة القدم بسبب الأهلي. لهذا لم أفكر أو آخذ وقتًا، ووافقت على الفور على هذه الخطوة التي انتظرتها سنوات طويلة".

وعن العروض التي وصلت إليه "بالفعل كان لدي عروض عديدة، لكني لم أقارن الأهلي بأي مكان آخر. لقد حلمت بهذه الخطوة وعندما تحققت لم أتردد في الموافقة من دون أي تفكير".

وأوضح شادي أنه كان يشعر بالإحباط في كل مرة يتم ترشيحه للانضمام إلى النادي ولكن لا يتم الانتقال.

وعن تشجيع الأهلي قال: "منذ عام 2007 تقريبًا بدأت في المواظبة على حضور مباريات الأهلي في المدرج، وبعد ذلك تحول الأمر إلى ما يشبه الإدمان".

وأكمل شادي حسين "لم أكن أطيق مشاهدة المباريات في مكان آخر في ظل ما تحمله من أجواء وحماس وشغف كبير، وبالتأكيد هذه اللحظات والذكريات لا يمكن أن أنساها، كما أنني وقتها كنت أتمنى بالفعل أن أغادر مكاني في المدرج وأنزل لأرض الملعب للمشاركة مع اللاعبين للدفاع عن قميص الأهلي، والحمد لله تحقق هذا الحلم.

وشدد "الانضمام للأهلي مجرد بداية لمرحلة جديدة أتمنى خلالها الحصول على ثقة الجهاز الفني وأن يكون لي بصمة في تتويج الأهلي بكل البطولات التي ينافس عليها وأقدر المكان المتواجد فيه ولن أفرط في تلك الفرصة".

وتابع "أعرف حجم الضغوطات الملقاة علي بسبب ارتداء قميص الأهلي".

وعن المنافسة في الهجوم قال: "من لطبيعي أن يوجد في الأهلي نخبة من أفضل اللاعبين، وهو ما يعني أن المنافسة قوية وشرسة للغاية، ولكنها في النهاية تخدم الجهاز الفني وتمنحه اختيارات عديدة".

أما عن الانسجام مع الفريق أوضح "لن أحتاج إلى الكثير من الوقت للانسجام مع الفريق لعلاقتي الممتدة مع أكثر من لاعب في صفوفه بينهم محمد هاني الذي زاملته في المدرسة".

وأردف " فضلًا عن ثقته في الأجواء التي تتميز بها غرفة ملابس الأهلي ونظام العائلة الذي يجمع الكل، وهو أمر معروف ويسهل على أي وافد جديد مسألة الدخول سريعًا في الأجواء".

وقال: "الموسم المقبل يشهد تحديات كبيرة في كافة البطولات التي ننافس عليها وحلمي الفوز بكل الألقاب خاصة دوري أبطال أإفريقيا وأحلم بتسجيل الكثير من الأهداف وكتابة التاريخ مع الأهلي".

وعن أمنية لم تتحقق قال: "تمنيت اللعب بجوار عماد متعب الذي كان يملك طريقة لعب وذكاء وموهبة تهديفية غير عادية وكنت أستمتع بمشاهدته من المدرجات وأعتبره لاعبي المفضل بين اللاعبين الذين مثلوا النادي".

وأتم شادي حسين حواره في رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "أنا سعيد للغاية بارتداء قميص النادي وأعدكم ببذل كل ما لدي لأكون عند حسن ظنكم وسأقاتل للفوز بكل الألقاب لإسعادكم".