لعرض استضافة أولمبياد 2036.. مقابلة بين الرئيس السيسي وباخ في مصر

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

دورة الألعاب الأولمبية (الأولمبياد)

يزور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية دولة مصر في وفد رسمي تمهيدا لمقابلة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وسيتم عرض تنظيم مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036.

وإذا نالت مصر شرف تنظيم البطولة ستصبح أول دولة عربية وإفريقية تنظم هذا الحدث.

أخبار متعلقة
المنتخب الأولمبي ينتظر تحديد خارطة الطريق إلى أولمبياد باريس مؤتمر ميكالي.. عن صناعة التاريخ مع المنتخب الأولمبي وضم صلاح في أولمبياد باريس بسنت حميدة: حلمت بذهبية البحر المتوسط قبل 4 سنوات.. وعانيت بعد غيابي عن أولمبياد طوكيو المشاركة الخامسة في كرة القدم.. أمريكا إلى أولمبياد باريس

ومن المقرر أن يصل توماس باخ إلى مصر في زيارة يوم 23 ستبمبر في وفد رسمي ممثل عن اللجنة الأولمبية الدولية.

بينما تشهد زيارة باخ مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 24 من الشهر نفسه.

ويتفقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية مقر اللجنة الأولمبية المصرية باستاد القاهرة الدولي تمهيدا لاستقبال توماس باخ.

وقال هشام حطب، أن زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ لمصر مهمة للغاية من أجل استعراض العديد من الملفات المهمة واستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خطوة هامة تؤكد اهتمام ودعم الرئيس للرياضة والرياضيين من أجل خطوات أكبر في تاريخ الرياضة المصرية التي تخطو خطوات مهمة على المستوى العالمي في الفترة الحالية بفضل الدعم والإهتمام الكبير من الدولة المصرية.

أولمبياد 2036 مصر 2036 دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد
نرشح لكم
كرة سلة - الكشف عن موعد مباريات الأهلي والاتحاد وسموحة في البطولة العربية مصارعة - إنجاز تاريخي.. سمر حمزة إلى نهائي بطولة العالم كرة سلة - بمشاركة سموحة.. الكشف عن قرعة سيدات البطولة العربية كرة سلة - بمشاركة الأهلي والاتحاد.. تعرف على قرعة البطولة العربية للرجال بسنت حميدة تحصد ميدالتين جديدتين في سويسرا أحمد مرتضى: الأحمر من أهم 3 رياضيين في تاريخ مصر خبر في الجول - الأهلي يقيد نانتس وخيري للمشاركة أمام الزمالك في سوبر اليد يد - مصدر من الزمالك: تعثر مشاركة باركر ضد الأهلي بسبب الحجز على أرصدة النادي
أخر الأخبار
صلاح يكسر الصيام أمام أياكس ويحقق رقما قياسيا جديدا 7 دقيقة | المحترفون
كرة سلة - الكشف عن موعد مباريات الأهلي والاتحاد وسموحة في البطولة العربية 15 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول - الاتحاد التونسي يسمح بمشاركة الجزيري والمثلوثي مع الزمالك في ذهاب إفريقيا 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
سبورتنج لشبونة يفوز على توتنام في الوقت القاتل بـ أبطال أوروبا 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر دوري الأبطال – ليفركوزن(0)-(0) أتليتكو.. مارسيليا (0)-(1) كلوب بروج.. جووول أول 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إنتر يكتفي بهدفين في شباك فيكتوريا بلزن في أبطال أوروبا 59 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر دوري الأبطال – بايرن ميونيخ (0) - (0) برشلونة.. ضغط إسباني ساعة | دوري أبطال أوروبا
حوار – شادي حسين: لعبت الكرة بسبب الأهلي ولم أقارنه بعرض آخر.. وتمنيت مزاملة متعب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة