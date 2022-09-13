لعرض استضافة أولمبياد 2036.. مقابلة بين الرئيس السيسي وباخ في مصر

يزور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية دولة مصر في وفد رسمي تمهيدا لمقابلة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وسيتم عرض تنظيم مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036.

وإذا نالت مصر شرف تنظيم البطولة ستصبح أول دولة عربية وإفريقية تنظم هذا الحدث.

ومن المقرر أن يصل توماس باخ إلى مصر في زيارة يوم 23 ستبمبر في وفد رسمي ممثل عن اللجنة الأولمبية الدولية.

بينما تشهد زيارة باخ مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 24 من الشهر نفسه.

ويتفقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية مقر اللجنة الأولمبية المصرية باستاد القاهرة الدولي تمهيدا لاستقبال توماس باخ.

وقال هشام حطب، أن زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ لمصر مهمة للغاية من أجل استعراض العديد من الملفات المهمة واستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خطوة هامة تؤكد اهتمام ودعم الرئيس للرياضة والرياضيين من أجل خطوات أكبر في تاريخ الرياضة المصرية التي تخطو خطوات مهمة على المستوى العالمي في الفترة الحالية بفضل الدعم والإهتمام الكبير من الدولة المصرية.