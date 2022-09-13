خبر في الجول – الأهلي يضع خطة بديلة بعد إلغاء المعسكر الخارجي

وضع الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر خطة بديلة عقب إلغاء معسكر الفريق الإعدادي الخارجي.

وتولى كولر مهمة المدير الفني للنادي الأهلي خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وعلم FilGoal.com أن النادي الأهلي وضع خطة بديلة تتمثل في تطبيق نظام اليوم الكامل، بداية من يوم الأحد المقبل.

وسيبدأ نظام اليوم الكامل من السابعة صباحاً حتي الثامنة مساء.

وكانت شركة Non-stop4u المنظمة لمعسكر الأهلي في هولندا قد أعلنت إلغاء المعسكر بسبب التأشيرات.

وكان من المفترض أن يبدأ معسكر الأهلي في هولندا في 18 سبتمبر الجاري وحتى 28 من الشهر نفسه في مدينة أيندهوفن.

واتفق الأهلي في وقت سابق على خوض مباراتين وديتين في هولندا وتم حسم مواجهة أيندهوفن.

وتم تحديد يوم 21 سبتمبر لمواجهة أيندهوفن، بينما المواجهة الثانية كان مقررا لها يوم 25 أمام أحد فريقي ألكامار أو إكسليسيور قبل قرار إلغاء المعسكر.