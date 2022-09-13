مران الزمالك - فيريرا يرفع المعنويات..وتعليمات خاصة لـ الونش

وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسائل تحفيزية للاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة إيليكت سبورت التشادي في دوري أبطال أفريقيا.

وأكد فيريرا خلال حديثه مع اللاعبين على ضرورة التركيز والاستعداد بجدية لهذه المواجهة المهمة في بداية مشوار المنافسة على البطولة الإفريقية.

وشدد المدير الفني على ثقته في جميع اللاعبين وقدرتهم على بذل أقصى جهد لمواصلة مسيرة النجاح والوصول للهدف المطلوب والمتفق عليه وهو تحقيق الانتصارات.

وأوضح البرتغالي أن البداية يجب أن تكون قوية في البطولة الأفريقية كي تكون حافزا للوصول إلى الهدف المطلوب.

وفي نهاية حديثه طالب اللاعبين بتنفيذ أمور فنية وخططية في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للمواجهة المقبلة.

وقام فيريرا برفع الحمل البدني للاعبين خلال تدريب اليوم الثلاثاء وأدي لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية وبدنية متنوعة داخل الملعب، باستخدام الأدوات المخصصة لذلك، بجانب فقرة بإستخدام الكرة، و استمرت هذة الفقرة لمدة تقترب من 20 دقيقة.

وحرص الثنائي أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال ودانيال جونزاليس محلل الأداء على تدوين كافة الملاحظات الخاصة بهذه الفقرة، ونقل بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزهم استعدادا للمواجهة المقبلة أمام إيليكت سبورت التشادي.

وحرص فيريرا على منح محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، تعليمات خاصة خلال المران.

و طالب المدير الفني للفريق من اللاعب تنفيذ بعض الأمور الخططية الخاصة بمركزه، في إطار الاستعدادات لمواجهة بطل تشاد.

وخصص فيريرا فقرة خططية خاصة للاعبين خلال مران اليوم الثلاثاء وركز الجهاز الفني للفريق خلال هذه الفقرة على تنفيذ بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بخطة اللعب.

وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات ، بحيث تؤدي كل مجموعتين الفقرة الخططية تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين ، وإشراف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

في حين أدت المجموعة الثالثة تدريبات إضافية تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال ويتم التناوب بين المجموعات الثلاثة لأداء هذه الفقرة الإضافية.

وأدي لاعبو الزمالك فقرة تدريبات خاصة بالتسديد على المرمي خلال المران وقادها روي أجواش المدرب المساعد للفريق، و تم التركيز على التسديد على المرمى من مسافات متنوعة لزيادة دقة التسديد لدى اللاعبين .

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال التدريبات التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

وأقيمت هذه التقسيمة في جزء من الملعب، وتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاثة فرق لخوض التقسيمة واستمر الفريق الفائز في الملعب مع خروج الفريق الخاسر.

وحرص الجهاز الفني للفريق خلال التقسيمة على تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام إيليكت التشادى.

وظهر كل من: إمام عاشور ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمود علاء ويوسف أسامة نبيه ومحمد أشرف روقا وأحمد فتوح بصورة جيدة .

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.