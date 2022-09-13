خبر في الجول - تعذر انضمام لاعب مونشنجلادباخ لمعسكر منتخب الشباب.. وموقف صلاح باشا

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 19:56

كتب : وسيم أحمد

صلاح باشا - منتخب مصر للشباب

تأكد غياب مصطفى أشرف لاعب وسط بروسيا مونشنجلادباخ عن المعسكر المقبل منتخب مصر للشباب.

صلاح باشا

النادي : أودينيزي

مصر | تحت 20

وعلم Filgoal.com أن بروسيا مونشنجلادباخ رد على خطاب استدعاء منتخب الشباب لـ مصطفى أشرف.

ورحب النادي الألماني بفكرة انضمام مصطفى أشرف لمنتخب الشباب، لكنه اعتذر عن التحاقه بالمعسكر المقبل نظرا لعدم جاهزية اللاعب بسنبة 100% وعودته مؤخرا من الإصابة.

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وكان الجهاز الفني لمنتخب الشباب قد تمكن من إقناع اللاعب الألماني صاحب الأصول المصرية بتمثيل منتخب مصر للشباب.

وأرسل اتحاد الكرة المصري استدعاء رسمي لدخول اللاعب في المعسكر المغلق لمنتخب الشباب والذي سينطلق غدا الأربعاء.

صلاح باشا

في المقابل رفض نادي أودينيزي الإيطالي، التخلي عن خدمات مهاجمه الشاب صلاح الدين باشا وانضمامه لمعسكر منتخب الشباب المقبل.

وسجل صلاح باشا ثلاثة أهداف مع منتخب الشباب في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب والتي خسرها الفراعنة في النهائي أمام السعودية بركلات الترجيح.

منتخب مصر للشباب صلاح باشا
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