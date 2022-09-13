تشكيل بايرن – ماني مهاجم وحيد أمام خماسي وسط قوي ضد برشلونة

يقود ساديو ماني هجوم بايرن ميونيخ في المباراة التي تجمعه ببرشلونة مساء اليوم الثلاثاء.

ويستضيف بايرن منافسه برشلونة في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: بنجامين بافارد- دايوت أوباميكانو- لوكاس هيرنانديز- ألفونسو ديفيز

في الوسط الدفاعي: جوشوا كيميتش- مارسيل سابيتزر

في الوسط الهجومي: جمال موسيالا- توماس مولر- ليروي ساني

في الهجوم: ساديو ماني

وفاز بايرن في المباراة الأولى على إنتر ميلان ولكنه يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة الذي كان قد انتصر على فيكتوريا بلزن.