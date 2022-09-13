تشكيل برشلونة - ألونسو أساسي لأول مرة.. وكريستينسن في الدفاع أمام بايرن ميونيخ
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 19:40
كتب : FilGoal
يشارك ماركوس ألونسو ظهير برشلونة لأول مرة أساسيا مع الفريق عندما يشارك أمام بايرن ميونيخ.
ويحل برشلونة ضيفا على بايرن ميونيخ ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويلعب الثلاثي جول كوندي ورونالد أراوخو وأندريس كريستينسن في دفاع برشلونة رفقة ألونسو أمام بايرن ميونيخ.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - أندريس كريستينسن – ماركوس ألونسو
الوسط: سيرخيو بوسكيتس – جافي – بيدري
الهجوم: رافينيا – روبيرت ليفاندوفسكي – عثمان ديمبيلي
وكان برشلونة قد تغلب على فيكتور بلزن بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الافتتاحية.
بينما بايرن ميونيخ حقق الفوز على إنتر بهدفين دون مقابل.
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