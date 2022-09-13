تشكيل ليفربول - صلاح أساسي.. وعودة الثلاثي المصاب أمام أياكس

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 19:39

كتب : FilGoal

ليفربول أمام بورنموث

تواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريقه ليفربول أمام أياكس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبدأ الثلاثي جويل ماتيب وتياجو ألكانتارا وديوجو جوتا في التشكيل الأساسي بعد غياب.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيميكاس

الوسط: فابينو - تياجو ألكانتارا -هارفي إليوت

الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز

ويقع ليفربول في المجموعة الأولى رفقة أندية نابولي وأياكس ورينجرز.

ليفربول خسر مباراته الأولى أمام نابولي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما انتصر أياكس على رينجرز بأربعة أهداف دون رد.

محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا
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