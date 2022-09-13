تشكيل ليفربول - صلاح أساسي.. وعودة الثلاثي المصاب أمام أياكس
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 19:39
كتب : FilGoal
تواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريقه ليفربول أمام أياكس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وبدأ الثلاثي جويل ماتيب وتياجو ألكانتارا وديوجو جوتا في التشكيل الأساسي بعد غياب.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيميكاس
الوسط: فابينو - تياجو ألكانتارا -هارفي إليوت
الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز
ويقع ليفربول في المجموعة الأولى رفقة أندية نابولي وأياكس ورينجرز.
ليفربول خسر مباراته الأولى أمام نابولي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
بينما انتصر أياكس على رينجرز بأربعة أهداف دون رد.
نرشح لكم
مباشر دوري الأبطال – ليفركوزن ضد أتليتكو.. مارسيليا أمام كلوب بروج دوري أبطال أوروبا - إنتر يكتفي بهدفين في شباك فيكتوريا بلزن مباشر دوري الأبطال – بايرن ميونيخ ضد برشلونة مباشر دوري الأبطال - ليفربول ضد أياكس تشكيل بايرن – ماني مهاجم وحيد أمام خماسي وسط قوي ضد برشلونة تشكيل برشلونة - ألونسو أساسي لأول مرة.. وكريستينسن في الدفاع أمام بايرن ميونيخ مؤتمر جورجينيو: بوتر صاحب فكر مختلف وما حدث فاجئ الجميع يويفا يرفض طلب الأندية البريطانية بعزف النشيد الوطني في دوري أبطال أوروبا