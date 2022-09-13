مران الأهلي - انتظام ديانج في تدريبات الفريق

انتظم أليو ديانج في تدريبات الأهلي والتي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وكان قد تم إلغاء مران أمس بسبب خضوع اللاعبين لقياسات عضلية وبدنية في أحد المراكز الطبية المتخصصة.

وجاء إلغاء المران بناء على طلب من مارسيل كولر المدير الفني والذي طلب خضوع اللاعبين لقياسات عضلية استعدادا للموسم الجديد.

وشهد مران اليوم انتظام المالي أليو ديانج والذي غاب عن تدريب أول أمس بسبب تعذر وصول إلى القاهرة.

ووصل ديانج إلى مصر في الساعات الماضية قادما من بلاده عقب انتهاء إجازته.

وعقد كولر جلسة قصيرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي شهد تركيزا كبيرا على الجوانب البدنية.

وواصل محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا أداء فقرات برنامج العلاج الطبيعي.

وانتظم الثلاثي عمرو السولية وطاهر محمد ومحمود متولي في التدريبات بشكل كامل.