مصدر مقرب من باسم مرسي لـ في الجول: 3 أنديه تريد ضمه.. وموقفه من الشرط الجزائي
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 19:11
كتب : حامد وجدي
ترغب ثلاثة أندية في ضم باسم مرسي مهاجم سيراميكا كليوباترا خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
باسم مرسي
النادي : سيراميكا كليوباترا
وقال مصدر مقرب من باسم مرسي لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "المصري والإسماعيلي والاتحاد السكندري فتحوا باب المفاوضات مع باسم".
وأضاف "باسم يملك شرطا جزائيا في تعاقده مع سيراميكا كليوباترا لكنه لن يستغله احتراما للنادي وإدارته".
وأتم "خلال أيام سيحدد باسم مصيره والنادي الذي سوف ينتقل إليه".
ويمتد تعاقد باسم مرسي مع سيراميكا كليوباترا حتى صيف عام 2024.
وانضم باسم إلى سيراميكا قادما من مصر للمقاصة في سبتمبر من عام 2021 وخاض مع الفريق 34 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع اثنين.
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