يويفا يرفض طلب الأندية البريطانية بعزف النشيد الوطني في دوري أبطال أوروبا

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) طلبات من أندية بريطانية بعزف النشيد الوطني قبل مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

وطلب عدد من الأندية البريطانية من عزف النشيد الوطني بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكشف موقع سبورتس ميل البريطاني وفقا لمصادره الخاصة أن ناديي تشيلسي ورينجرز طلبا عزف النشيد الوطني تكريما للملكة.

وأشار التقرير إلى أن في خطوة قد تثير انتقادات شديدة خلال فترة الحداد، فالاتحاد الأوروبي رفض تلك الطلبات.

ولا يزال غير معلوم ما إذا كانت تلك الأندية ستتحدى ذلك الرفض بعزف النشيد الوطني ومواجهة العقوبات المحتملة.

ومن المقرر عدم عزف نشيد في منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك نشيد دوري الأبطال نفسه قبل المباريات.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد قررت تأجيل منافسات الجولة السابعة بالكامل من المسابقة حدادا بعد رحيل الملكة.

ويستضيف رينجرز فريق نابولي غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

بينما يستضيف تشيلسي فريق سالزبورج غدا الأربعاء في نفس الجولة.