تفاصيل 4 أهداف رئيسية في اجتماع أندية الدرجتين الثانية والثالثة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 18:39

كتب : رضا السنباطي

الجمعية العمومية

يعقد 60 ناد من أندية دوري الدرجتين الثانية والثالثة، اجتماعا غدا الأربعاء لمناقشة الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية.

ويستهدف الاجتماع الذي ينعقد في الرابعة عصرا، مناقشة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية وتغيير نظام المسابقات في القسمين الثاني والثالث الذي أعلن عنه مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

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وقال محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة لـ FilGoal.com: " لدنيا 4 أهداف رئيسية خلال الاجتماع المرتقب".

وأوضح أن الأهداف كالتالي:

أولا: وضع نظم لاحترام أعضاء الجمعية العمومية كشريك أساسي في منظومة كرة القدم.

ثانيا: وضع رؤية لمنظمومة الكرة في الدرجة الثانية والثالثة لكرة القدم وعرضها على اتحاد الكرة في خطابات رسمية.

ثالثا: ترابط جميع الأندية وتحديد ميعاد ثابت بينهم كل شهر.

رابعا: اتخاذ أي قرار يرجع إلى الجمعية العمومية.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطابا رسميا لأندية دوري الدرجة الثانية لتعديل موعد قرعة مسابقة الدوري.

وتحدد غدا الأربعاء لإجراء قرعة مجموعة الصعيد، بينما يوم السبت لمجموعة القاهرة وأخيرا الأحد لمجموعة بحري.

ويضم دوري الدرجة الثانية 48 فريقًا مُقسمة على 3 مجموعات، كل مجموعة تضم 16 فريقًا، قبل أن يتم تقليصها في الموسم بعد المقبل.

دوري الدرجة الثانية المنصورة
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