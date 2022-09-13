انتهت – لشبونة (2) - (0) توتنام.. بلزن (0) - (2) إنتر.. نهاية المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

المجموعة الرابعة

سبورتنج لشبونة X توتنام

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق93 جووووول جديد للشبونة عن طريق أرتور جوميش

ق90 جوووول باولينيو يسجل هدفا قاتلا

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق28: هدف غير محتسب لريتشارلسون

ق8: لوريس يتصدى أمام تسديدة نونيز

بداية المباراة

فكيتوريا بلزن X إنتر ميلان

نهاية المباراة

ق71 جوووووول دينزل دومفريس يضيف الثاني

ق61 طرد بافيل بوتشا لاعب فيكتوريا بلزن بعد اللجوء لتقنية الفيديو

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق20: جوووووووووووووول أول من إدين دجيكو بتسديدة يسارية لم ينجح الحارس في التصدي لها

بداية المباراة