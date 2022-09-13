انتهت – لشبونة (2) - (0) توتنام.. بلزن (0) - (2) إنتر.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 18:36
كتب : FilGoal
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المجموعة الرابعة
سبورتنج لشبونة X توتنام
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ق93 جووووول جديد للشبونة عن طريق أرتور جوميش
ق90 جوووول باولينيو يسجل هدفا قاتلا
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق28: هدف غير محتسب لريتشارلسون
ق8: لوريس يتصدى أمام تسديدة نونيز
بداية المباراة
فكيتوريا بلزن X إنتر ميلان
نهاية المباراة
ق71 جوووووول دينزل دومفريس يضيف الثاني
ق61 طرد بافيل بوتشا لاعب فيكتوريا بلزن بعد اللجوء لتقنية الفيديو
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق20: جوووووووووووووول أول من إدين دجيكو بتسديدة يسارية لم ينجح الحارس في التصدي لها
بداية المباراة
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