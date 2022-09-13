في الجول يكشف حقيقة سفر بيرسي تاو إلى قطر للتأهيل

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 18:14

كتب : أحمد الخولي

بيرسي تاو - الأهلي والوداد - نهائي دوري أبطال إفريقيا

يواصل بيرسي تاو لاعب الأهلي خوض برنامجه التأهيلي في مقر النادي بعد إصابته في العضلة الأمامية.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

وارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى قطر من أجل التأهيل استعدادا للعودة إلى التدريبات مجددا.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيواصل تأهيله في النادي الأهلي بشكل طبيعي.

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وسيستمر تاو في برنامجه دون تغيير إذ لا يوجد ما يستدعي سفر اللاعب إلى قطر للتأهيل.

ويسير بيرسي تاو بشكل منتظم في برنامج التأهيل حتى الآن.

وانضم بيرسي تاو قادما من برايتون الإنجليزي بعقد يمتد لـ 4 مواسم مقابل مليون و800 ألف يورو.

وشارك بيرسي تاو مع الأهلي في 31 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 6.

ويبدأ الأهلي استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

ويبدأ الأهلي أولى منافسات الموسم الجديد في شهر أكتوبر عندما يخوض مباراة دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي بيرسي تاو
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