مؤتمر بوتر- عن التحدي الأول مع تشيلسي وغياب كانتي وميندي

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 18:10

كتب : FilGoal

جراهام بوتر

شدد جراهام بوتر المدير الفني لـ تشيلسي على حماسه الشديد قبل خوض التحدي الأول مع ناديه الجديد.

ويخوض بوتر مباراته الأولى مع تشيلسي أمام سالزبورج ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال بوتر في مؤتمر صحفي: "أنا متحمس، عليك النظر إلى هذا النادي وتاريخه والرغبة المستمرة في المنافسة على الدوري والأبطال.. إنه تحدٍ مختلف عن ما واجهته مع نادي برايتون".

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وأضاف "الأهم في المرحلة الحالية هو خلق رابط بين المشجعين والفريق، والتعرف على الفريق الحالي. النجاح سيكون برؤية الفريق يتحسن والتنافس من أجل الفوز".

وعن طموحه مع تشيلسي أوضح "تفكيري منصب على ليلة الغد ولا شيء آخر".

غيابات تشيلسي

وعن غيابات تشيلسي أمام سالزبورج كشف "ميندي سيغيب عن المباراة، وكذلك نجولو كانتي، بصرف النظر عن ذلك الجميع لائقون".

وواصل "استجاب ميندي بشكل جيد ، لكن ركبته أزعجته قليلا. لا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا، لكننا بحاجة إلى منحه بعض الوقت".

ويغيب الثنائي إدواردو ميندي ونجولو كانتي عن مواجهة تشيلسي ضد سالزبورج بسبب الإصابة.

رسالة لجماهير تشيلسي

وعن رسالته لجماهير تشيلسي قال بوتر: "أعدكم أنني سأقدم كل شيء من أجلكم دائمًا. نريد لعب كرة قدم ممتعة، لكننا نريد الفوز كذلك، واللعب بهوية خاصة. سنقاتل كل يوم من أجل ذلك".

وأضاف "مهمتي الأساسية هي مساعدة وتحسين هؤلاء اللاعبين واللعب بفريق يفخرُ به المشجعون، ستكون أمسية رائعة، أنا متحمس للبدء".

وواصل"نحن جميعا متحمسون جدا لذلك، ولكن في الوقت نفسه، كنا نحاول إعداد فريق، والتركيز على المباراة، والتعرف على جميع اللاعبين، والتعرف على الجميع في ملعب التدريب. ولكن لا يمكن إنكار أنني أتطلع لخوض تجربة اللعب في دوري أبطال أوروبا".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع والأخير في المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بدون نقاط.

وخسر النادي اللندني من دينامو زغرب الكرواتي بهدف دون رد خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة.

تشيلسي جراهام بوتر سالزبورج دوري أبطال أوروبا
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