تشكيل إنتر – دجيكو وكوريا يقودان الهجوم أمام فيكتوريا بلزن

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 18:02

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي إنتر بهدف دجيكو ضد ميلان

أعلن سيميوني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان تشكيل فريقه لملاقاة فيكتوريا بلزن في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

ويحل إنتر ضيفا على منافسه فيكتوريا بلزن في ملعب دووسان آرينا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وخسر إنتر مباراته الأولى من بايرن ميونيخ بهدفين دون رد.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - الأهلي يدرس موقف كهربا.. وعاملان يحسمان مستقبله تشكيل توتنام – سون وهاري كين وريتشارليسون أساسيون أمام لشبونة أس: ليفربول أراد التعاقد مع فالفيردي بمبلغ كبير

فيما هُزم فيكتوريا بلزن بخمسة أهداف لهدف ضم برشلونة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: ميلان شكرينيار- فرانشيسكو أتشيربي- أليساندر باستوني

في الوسط: دينزيل دومفريز- نيكولو باريلا- مارسيلو بروزوفيتش- هنريك مخيتاريان- روبن جوسينز

في الهجوم: إدين دجيكو- خواكين كوريا

إنتر ميلان فيكتوريا بلزن دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأربعاء 14 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وتشيلسي في 9 مباريات بـ أبطال أوروبا ناجلسمان: برشلونة كان أفضل منا في الشوط الأول.. لكن فعاليتنا صنعت الفارق كوندي: بايرن عاقبنا في 10 دقائق.. وما حدث مع ليفاندوفسكي طبيعي كلوب: الفوز على أياكس ليس إلا خطوة أولى في طريق العودة للمسار الصحيح فان دايك: كان يجب أن نظهر ردة فعل.. ولا نستمع لما يقال عنا في الخارج بيدري: النتيجة مؤلمة ونستحق نقطة على الأقل.. وفوز بايرن لا يعكس ما قدمناه في الملعب ماتيب: حاولنا الفوز منذ الدقيقة الأولى.. ولم أكن متأكدا من تجاوز الرٍأسية لخط المرمى تشافي: كنا أفضل من بايرن ودفعنا ثمن إهدار الفرص
أخر الأخبار
مدرب نهضة البركان: التدريب في مصر؟ تلقيب اتصالات من البعض لتدريب الزمالك سابقا 2 دقيقة | الوطن العربي
المستقبل هنا.. جافي يجدد عقده مع برشلونة بشرط جزائي هائل 18 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – تفاصيل أزمة الإسماعيلي و هيلدر كريستوفاو.. وإجراء قانوني منتظر 18 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري السعودي - رفض شكوى الرائد ضد اتحاد جدة 24 دقيقة | الوطن العربي
موعد عودة أفشة وشريف لمران الأهلي الجماعي 29 دقيقة | الكرة المصرية
برونو سافيو يشارك في تدريبات الأهلي للمرة الأولى 33 دقيقة | الكرة المصرية
الموعد الجديد لمباراة أرسنال وأيندهوفن يتسبب في تأجيل قمة الدوري الإنجليزي 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
كلوب يتهكم على مالك تشيلسي بسبب مباراة "كل النجوم" 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة