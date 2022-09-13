تشكيل إنتر – دجيكو كوريا يقودان الهجوم أمام فيكتوريا بلزن
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 18:02
كتب : FilGoal
أعلن سيميوني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان تشكيل فريقه لملاقاة فيكتوريا بلزن في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.
ويحل إنتر ضيفا على منافسه فيكتوريا بلزن في ملعب دووسان آرينا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وخسر إنتر مباراته الأولى من بايرن ميونيخ بهدفين دون رد.
فيما هُزم فيكتوريا بلزن بخمسة أهداف لهدف ضم برشلونة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أندري أونانا
في الدفاع: ميلان شكرينيار- فرانشيسكو أتشيربي- أليساندر باستوني
في الوسط: دينزيل دومفريز- نيكولو باريلا- مارسيلو بروزوفيتش- هنريك مخيتاريان- روبن جوسينز
في الهجوم: إدين دجيكو- خواكين كوريا
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