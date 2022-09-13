تشكيل إنتر – دجيكو كوريا يقودان الهجوم أمام فيكتوريا بلزن

جورجينيو: بوتر صاحب فكر مختلف وما حدث فاجئ الجميع

يويفا يرفض طلب الأندية البريطانية بعزف النشيد الوطني في دوري أبطال أوروبا

مباشر – لشبونة (0) - (0) توتنام.. فيكتوريا (0) - (1) إنتر.. جوووول أول

مؤتمر بوتر- عن التحدي الأول مع تشيلسي وغياب كانتي وميندي

تشكيل توتنام – سون وهاري كين وريتشارليسون أساسيون أمام لشبونة

مؤتمر جوارديولا - عن تأثير المؤجلات على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مؤتمر أليجري: أغلقنا موضوع ساليرنتانا.. وليس من العار أن ينتهي الشوط الأول 0-0

باريس سان جيرمان يعلن غياب كيمبيمبي 6 أسابيع