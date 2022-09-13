تشكيل توتنام – سون وهاري كين وريتشارليسون أساسيون أمام لشبونة
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 17:56
كتب : FilGoal
أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنام تشكيل فريقه لملاقاة سبورتنج لشبونة مساء اليوم الثلاثاء.
ويحل توتنام ضيفا على سبورتنج لشبونة في ملعب جوزيه الفالادي في البرتغال لملاقاته في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: هوجو لوريس
في الدفاع: كريستيان روميرو- إيريك داير- بن ديفيز
في الوسط: إيفان بيريسيتش- رودريجو بينتاكور- بيير هويبيرج- ريتشارليسون- إيمرسون رويال
في الهجوم: سون هيونج مين- هاري كين
ويتصدر لشبونة المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن توتنام بعد انتصاريهما في الجولة الأولى على إنتراخت فرانكفورت ومارسيليا على التوالي.
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