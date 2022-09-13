مصارعة - إنجاز تاريخي.. سمر حمزة إلى نهائي بطولة العالم

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 17:55

كتب : محمد سمير

سمر حمزة - مصارعة

تأهلت سمر حمزة بطلة مصر في المصارعة النسائية إلى نهائي بطولة العالم المقامة في صربيا.

ويعتبر ذلك إنجازا تاريخيا للمصارعة النسائية المصرية إذ باتت سمر أول لاعبة مصرية تتأهل إلى النهائي.

وكان الإنجاز الأكبر في المصارعة النسائية المصرية مسجلا باسم سمر حمزة أيضا عندما حققت أول ميدالية وحصدت البرونزية في النسخة الماضية عام 2021.

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وتغلبت سمر على إيب مايي لاعبة إستونيا بنتيجة 3-2 في نصف نهائي وزن +76 كجم.

ويعتبر تأهل سمر هو أول تواجد مصري في نهائي بطولة العالم منذ عام 2006 عندما حقق محمد إبراهيم بوجي ذهبية وزن 84 كجم.

وكانت إيب مايي قد حققت لقب بطولة أوروبا عام 2021 وفضية بطولة العالم في العام الماضي.

وتلعب سمر ضد التركية ياسمين أدار في المباراة النهائية غدا الأربعاء.

وحققت اللاعبة التركية بطولة أوروبا العام الحالي وبرونزية أولمبياد طوكيو.

مصارعة بطولة العالم سمر حمزة
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