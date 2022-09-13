أس: ليفربول أراد التعاقد مع فالفيردي بمبلغ كبير

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 17:55

كتب : FilGoal

ريال مدريد - ريال مايوركا - فالفيردي

أراد نادي ليفربول التعاقد مع فيديريكو فالفيردي في أخر يوم من سوق الانتقالات الصيفية المنصرم.

فالفيردي الذي جدد عقده مع ريال مدريد العام الماضي حتى صيف 2027، أصبح قطعة أساسية منذ الموسم الماضي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "أس" الإسبانية فإن ليفربول قدم 100 مليون يورو إلى ريال مدريد من أجل ضم فالفيردي.

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لكن قوبل العرض بالرفض الشديد من جانب ريال مدريد حسبما ذكرت "أس".

فالفيردي انضم إلى الفريق الرديف لـ ريال مدريد عام 2017 قادما من بينارول في أوروجواي وتم تصعيده بعد عام.

وشارك اللاعب الأوروجوايائي مع ريال مدريد في 155 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع عشرة آخرين.

وتوج فالفيردي مع ريال مدريد بالدوري الإسباني مرتين ومثلهما لكأس السوبر الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا ومثله لكأس العالم للأندية.

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