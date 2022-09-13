خبر في الجول - الأهلي يدرس موقف كهربا.. وعاملان يحسمان مستقبله

يدرس الأهلي موقف لاعبه محمود عبد المنعم كهربا للاستقرار على ما سيفعله مع اللاعب.

كهربا انتقل لصفوف الأهلي في يناير 2020 ليشارك في 67 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا وصنع تسعة آخرين.

وقررت لجنة الانضباط في وقت سابق إيقاف كهربا عن ممارسة كرة القدم لمدة ستة أشهر حتى دفع الغرامة الموقعة عليه بسبب رفع الزمالك قضية على اللاعب.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي ما زال يدرس الموقف للتعامل مع أزمة كهربا.

وأن استمرار اللاعب متوقف على وجهة نظر كولر الفنية ومدى انضباطه مع الفريق.

وتم توقيع غرامة 2 مليون دولار على كهربا كتعويض لخرق التعاقد دون أسباب بالإضافة إلى 5% فوائد سارية بداية من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

كهربا (28 عاما) لعب في صفوف الزمالك بين 2015 و2019، تخللها فترة إعارة لاتحاد جدة لمدة موسمين.

وتعرض كهربا للعقوبة الكبيرة بسبب انضمامه إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي دون موافقة الزمالك في 2019.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي في صفقة انتقال حر مطلع العام 2020، قبل أن يلعب معارًا في الدور الثاني للموسم الماضي لفريق هاتاي سبور التركي.