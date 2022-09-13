خبر في الجول – طلب من اتحاد الكرة للأندية منعا لتزوير أعمار مواليد 2007 و2008

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 17:50

كتب : إبراهيم رمضان

اتحاد الكرة

أرسل اتحاد الكرة خطابا للأندية التي سوف تشارك في بطولات الجمهورية لمواليد 2007 و2008 يطالبهم بخضوع لاعبيهم لبعض الفحوصات الطبية منعا للتزوير في أعمارهم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد الكرة طالب الأندية بخضوع لاعبيهم لأشعة الرسغ في أحد المراكز الطبية بحضور مندوب من المنطقة التابع لها النادي لمعرفة العمر الحقيقي لهم.

وأكد اتحاد الكرة للأندية انه لن يتم تسليم الكارنيه الخاص بأي لاعب قبل تقديم شهادة الفحص الطبي وأنه من نفس مواليد الفئة العمرية.

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لكن يظل السؤال لماذا بالتحديد مواليد 2007 و2008؟

حتى الآن فإن مواليد 2007 و2008 لم يصلوا للسن القانوني لإصدار بطاقات شخصية لهم لذا هناك احتمالية لتزوير أي منهم لسنه.

في المقابل فإن مواليد 2006 أصبحوا الآن بإمكانهم إصدار البطاقات الشخصية لذا سيكون من الصعب حدوث أي عملية تزوير.

اتحاد الكرة
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