كرة سلة - بمشاركة سموحة.. الكشف عن قرعة سيدات البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة نتيجة قرعة منافسات سيدات البطولة العربية للأندية.

ويشارك فريق سموحة ممثلا عن مصر في منافسات البطولة المقرر إقامتها في تونس.

وتستضيف تونس منافسات البطولة العربية للأندية في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجاري.

ويقع سموحة في المجموعة الأولى رفقة أندية الأمل الرياضي والشارقة والمدنية السطافية وشباب الفحيص ومقديشيو سيتي.

ويشارك 11 فريقا في منافسات البطولة وتم تقسيمهم على مجموعتين.

وجاءت قرعة البطولة العربية للسيدات كالآتي:

المجموعة الأولى: سموحة - الأمل الرياضي - المدينة السطافية - شباب الفحيص - الشارقة الرياضي - مقديشيو سيتي.

المجموعة الثانية: بيروت اللبناني - الثورة السوري - الأرثوذكسي الأردني - الهلال الرياضي - كوسيدار الجزائري.