إيقاف ميليك وتغريم يوفنتوس.. قرارات قوية من لجنة انضباط الدوري الإيطالي

قررت لجنة الانضباط في الدوري الإيطالي إيقاف أريك ميليك لاعب يوفنتوس وتغريم النادي 500 يورو في أعقاب أحداث مباراتهم مع ساليرنيتانا.

وتعادل يوفنتوس مع ضيفه ساليرنتانا في مباراة شهدت جدلا تحكيميا، قبل أيام من ثاني جولات دوري الأبطال ومواجهة النسور على ملعب لا لوش.

وفي الدقيقة الأخيرة سجل ميليك هدف الفوز ليوفنتوس ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو لأنه رأى أن بونوتشي كان في وضعية تسلل.

الأمر الذي أثار غضب ميليك وخوان كوادرادو وماكس أليجري الذين تلقوا البطاقة الحمراء.

وجاءت العقوبات كالآتي:

إيقاف ميليك وكوادرادو لمباراة وحيدة بالإضافة إلى مدافع ساليرنيتانا فيديريكو فازي، الذي طُرد أيضًا في الدقائق الأخيرة على ملعب أليانز، مباراة واحدة وغرامة قدرها 5000 يورو.

فيما تم تغريم يوفنتوس 5000 يورو لعدم احترام أحد أعضاء النادي الحكم داخل غرفة الملابس.

بينما تلقت المزيد من الأندية عقوبات مالية، من بينها كريمونيزي (5000 يورو) وأتالانتا (3000 يورو) ونابولي وروما (2000 يورو لكل منهما) بسبب إلقاء جماهيرهم أشياء على أرض الملعب.

أما جان دانيال أكبا أكبرو (إمبولي)، رافائيل لياو (ميلان)، تلقى إيجور (فيورنتينا) وروان تريسولدي (ساسولو) ولاميك باندا (ليتشي) إيقافًا لمباراة واحدة، لذا سيغيبون عن المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي.

وسيغيب ماركو جيامباولو مدرب سامبدوريا عن المباراتين المقبلتين بعد إهانة الحكم في المباراة الأخيرة مع ميلان.