إنبي يتعاقد مع "كالوشا" مدافع النصر

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 17:20

كتب : رضا السنباطي

أحمد خليل كالوشا

حسم نادي إنبي تعاقده رسميا مع المدافع أحمد خليل "كالوشا" قادما من النصر.

وسيحصل النصر، الذي أعلن الانتقال، على نسبة من قيمة بيع اللاعب مستقبلا إذا حدث.

وتم توقيع عقود البيع بين الناديين في حضور رحيم عبدالحق مدير الكرة بنادي النصر وأشرف حامد المدير الإداري.

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وولك كالوشا في 1998، وانضم لصفوف النصر في موسم 2017-2018.

وتواجد مع الفريق خلال مسوم تواجده في الدوري الممتاز.

وسجل كالوشا أربعة أهداف مع النصر خلال الموسم الماضي.

وإجمالا، سجل 22 هدفا على مدار خمسة مواسم.

كالوشا هو ثالث صفقات إنبي خلال سوق الانتقالات الصيفي بعد الثنائي أحمد أوفة وجوزيف أتولي في صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا مقابل انتقال المهاجم النيجيري جون إيبوكا.

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