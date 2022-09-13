مؤتمر جوارديولا - عن تأثير المؤجلات على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 17:16

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي عن تأثير المباريات المؤجلة من الدوري الإنجليزي على الفريق في الفترة المقبلة، ويستعد حاليا لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني.

وتأجلت مباراة توتنام ومانشستر سيتي في الجولة السابعة، مع توقع تأجيل مباراة أرسنال بسبب تعارضها مع موعد مواجهة الفريق اللندني ضد إيندهوفن الهولندي في الدوري الأوروبي.

وقال جوارديولا عبر المؤتمر الصحفي: "جون ستونز تدرب ولائق، وكايل ووكر لم يعد بعد".

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وأردف "مانويل أكانجي خاض تدريبا واحدا بشكل جيد، كما خاض إيمريك لابورت تدريبه الأول، الأمور تسير بشكل جيد وأنا سعيد، بعد التوقف الدوري سيكونون مستعدين للعودة للتدريبات".

وعن الحرية للاعبي سيتي في أرض الملعب: "تخيل أن لديك مهاجما يركض 50 مرة ولا يحصل على الكرة، لن يركض مجددا، علينا أن نتخذ قرارات ونعطي اللاعبين الحرية، ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لي، لكن علينا أن نعمل أكثر سويا عندما نلعب على الجهة اليسرى أو اليمنى ونحاول تسجيل الهدف".

وعن مواجهة بوروسيا دورتموند: "إرلينج هالاند ومانويل أكانجي يعرفون بوروسيا دورتموند أكثر مما أعلم، سنرى غدا إذا كان هناك تفوق لنا".

وواصل "نريد فريقا يفوز غدا، ثم بعد ذلك الدوري الإنجليزي، لكن علينا أن نتأهل في دوري الأبطال، فزنا في أول مباراة وعلى أرضنا نريد أن نكون أقوى".

وعن تأجيل مباراة توتنام الأسبوع الماضي أجاب: "ربما ستتأجل لشهر فبراير أو مارس لأن الفترة المقبلة الأمر غير ممكن، سنجد طريقة خاصة مع تواجد كأس الرابطة وكأس الاتحاد، سنجد طريقة لا مشكلة".

وتابع عن إمكانية تأجيل مباراة أرسنال أيضا "دائما الجولات تكون الفترات بينها قليلة، الآن سنحصل على فترة راحة مثل ألمانيا، وسنرى كيف سيعود اللاعبين".

وواصل "لدينا 7 مباريات مقبلة في الدوري الإنجليزي 5 منها على ملعبنا، الأمر يعتمد على تأجيل مباراة أرسنال، وبعد ذلك سنرى كيف سيعود اللاعبين من كأس العالم".

وأتم "نحن محظوظون بأننا لم نسافر، أغلب الفرق خاضت مباراتين هذا الأسبوع".

واستهل مانشستر سيتي مشواره في دوري الأبطال بالفوز على إشبيلية بنتيجة 3-0.

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