الصفقة الثانية.. الأهلي يضم سافيو لمدة ثلاثة مواسم

أعلن النادي الأهلي ضم البرازيلي برونو سافيو مهاجم بوليفار إلى صفوفه بشكل رسمي.

برونو سافيو النادي : الأهلي الأهلي

ووصل سافيو إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، قبل أن يخضع للكشف الطبي وإتمام انتقاله بصورة رسمية.

وكشف الأهلي عن التعاقد مع سافيو لمدة ثلاثة مواسم مع أحقية مد التعاقد لموسم رابع.

ويعتبر سافيو رابع أجانب الأهلي للموسم الجديد رفقة بيرسي تاو وعلي معلول وأليو ديانج، بينما يتبقى للفريق الأحمر أجنبي خامس وفقا للائحة الاتحاد المصري.

وكان الأهلي قد رحل عن صفوفه الموسم الماضي، بدر بانون المدافع المغربي والمنتقل إلى صفوف قطر القطري، كما تمت إعارة لويس ميكيسوني إلى أبها السعودي.

وكان مارسيلو كلاوري رئيس نادي بوليفار البوليفي قد كشف في وقت سابق انتقال سافيو إلى الأهلي مقابل مليون ونصف المليون دولار.

تعرف أكثر على برونو سافيو صفقة الأهلي الجديدة.

سافيو والذي يبلغ من العمر 28 عاما هو مهاجم برازيلي ويستطيع اللعب كجناح أيمن.

وبدأ سافيو مسيرته مع أمريكا البرازيلي وأعير إلى كويابا إسبورتي ثم انتقل إلى براجانتينو ومنه عاد إلى أمريكا فريقه الأول.

وأعير سافيو مجددا إلى كويابا ثم انتقل إلى لوليتانو البرتغالي ومنه أعير إلى إن كي استرا الكرواتي.

وانتقل برونو سافيو إلى آفاي البرازيلي معارا، ثم أعير إلى جواراني البرازيلي.

وفي النهاية حط الرحال في صفوف بوليفار منذ يناير من العام الماضي.

ووفقا لموقع "ترانسفيرماركت" فإن برونو سافيو خاض 141 مباراة خلال مسيرته سجل خلالهم 33 هدفا وصنع 18.

فيما يعد بوليفار هو أبرز الأندية التي تألق معها بعدما سجل معه 16 هدفا وصنع 4 في 31 مباراة شارك فيها.

وساهم برونو سافيو في تتويج بوليفار مرحلة أبرتورا في الدوري البوليفي في الموسم الجاري وتأهله إلى كوبا ليبرتادوريس.

وكان سافيو خامس هدافي الدوري البوليفي مرحلة كلاوسورا الموسم الحالي بواقع سبعة أهداف.