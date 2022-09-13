مؤتمر جالتييه: نيمار فنان.. والإشادة بثائيته مع ميسي

وصف كريستوفر جالتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان لاعبه نيمار بالفنان مشددا على دوره الموسم الحالي.

وسجل نيمار حتى الآن 10 أهداف في 7 مباريات خاضها مع الفريق الباريسي بجميع المسابقات.

وقال جالتييه في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مكابي حيفا: "نيمار فنان. من السهل الإشادة به هذه الأيام عن الموسم الماضي بسبب أنه كان قليل المشاركة".

وأضاف "أنه يقدم حتى الآن موسم مميز، لقد عاد في الوقت المناسب، وهو في حالة جيدة، أردنا أن نضعه في أفضل مركز ممكن، إنه يساعد الفريق هجوميا ودفاعيا".

وتابع "لدينا إحصائيات مذهلة هذا الموسم من حيث الأهداف والفرص علينا فقط العمل على الاستحواذ واستعادة الكرة".

وعن ماركو فيراتي، أشاد: "يعطي توازنا للفريق هو نشط للغاية وذكي من الناحية التكتيكي، ثنائيته مع فيتينها رائعة لكن دعنا لا ننسى ثنائية نيمار وميسي في الأمام".

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره مكابي حيفا في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وحصد باريس سان جيرمان أول ثلاث نقاط في دور المجموعات بعد الفوز أمام يوفنتوس بنتيجة 2-1.

وفي الدوري الفرنسي، يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن مارسيليا.