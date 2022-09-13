مؤتمر أليجري: أغلقنا موضوع ساليرنتانا.. وليس من العار أن ينتهي الشوط الأول 0-0

طالب ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس باكتفاء الحديث عن مباراة ساليرنتانا والتركيز على مواجهة بنفيكا البرتغالي في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

وتعادل يوفنتوس مع ضيفه ساليرنتانا في مباراة شهدت جدلا تحكيميا، قبل أيام من ثاني جولات دوري الأبطال ومواجهة النسور على ملعب لا لوش.

قال أليجري في المؤتمر الصحفي: "أغلقنا موضوع مباراة ساليرنتانا، لنتحدث عن دوري أبطال أوروبا، لدينا مباراة صعبة، بنفيكا فريق يمتلك المهارة والفنيات، نحتاج لأداء الفريق، في الدوري أهدرنا نقاطا ونحتاج أن تكون بيئة الفريق أكثر إيجابية خاصة في الأوقات الصعبة، أنخيل دي ماريا سيكون متاحا".

بالحديث عن عودة المصابين أجاب قائلا: "التدريب انتهى ربما يتواجد أنخيل دي ماريا وفوتشينك تشيزني لكن سأعلم بالأمر فقط بعد نهاية المؤتمر الصحفي".

"بنفيكا فريق يمتلك تاريخا أوروبيا مهما، ويعتاد على تلك المباريات ولديهم مجموعة جيدة من اللاعبين مع مدربهم الألماني (روجر شميدت) ما يعطيهم الحدة، ومن أجل الفوز نحن بحاجة لأداء جماعي".

وعن إمكانية اللعب بثلاثي أو رباعي في الدفاع أجاب: "الآن نستطيع أن ندافع ونبدأ اللعب بـ 3 أو 4 مدافعين، ليس السؤال عن الأعداد بل عن كيفية إدارة المساحة".

وواصل "نتحدث عن لماذا يبدأ يوفنتوس جيدا ونحتاج للعمل على مواصلة ذلك خلال اللقاء، نريد التوازن، إذا لم تسجل لن تعاني، ليس من العار أن ينتهي الشوط الأول 0-0، أمام ساليرنتانا عانينا. هناك يجب ألا يكون الفريق قلقا، المباريات طويلة. نفس الشيء عندما نتولى زمام المبادرة: نحتاج إلى مواصلة اللعب، وأحيانا نتوقف قليلا".

وأوضح من يعوض غياب أليكس ساندرو: "لدي خوان كوادرادو وماتيا دي تشيليو، ومن ثم دانيلو الذي يستطيع أيضا اللعب في قلب الدفاع وخط الوسط".

ويعاني الظهير الأيسر البرازيلي من إصابة في الفخذ، وسيغيب أيضا أدريان رابيو ومانويل لوكاتيلي عن لقاء بنفيكا.

ردا على لماذا يتفوق الفريق في اللحظات الصعبة: "يكون لديك الرغبة في العودة والفوز في 10 دقائق وهذا ليس جيدا، ليس علينا كل مرة أن نبالغ، لكن علينا نجب ذلك، نحتاج التوازن لدينا 95 دقيقة من أجل الفوز، وهنا تكمن قوة الفريق، سنفقد صبرنا قريبا، أحيانا تفوز في النهاية لكن هناك دائما خصوم، هذه هي اللحظات التي تحتاج فيها اللعب كفريق".

وأتم عن ماذا يحتاج دوشان فلاهوفيتش للتطور قائلا: "أراه جيدا، يتطور في النواحي التي يحتاجها، أنا سعيد به، هو لاعب شاب لديه خبرة دولية، هو واحد من أفضل 3 مهاجمين حاليا مع إرلينج هالاند وكيليان مبابي".

وخسر يوفنتوس في اللقاء الأول بدور المجموعات من باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1.

بينما فاز بنفيكا على ماكابي حيفا بنتيجة 2-0.