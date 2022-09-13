بعد طلب كولر.. الكشف عن تفاصيل القياسيات البدنية للاعبي الأهلي

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 15:54

كتب : FilGoal

مارسيل كولر

كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الاختبارات الفيزيائية والقياسات العضلية والبدنية التي خضع لها لاعبي الفريق خلال الساعات الماضية.

وأشاد أبو عبلة بالاستقبال الحافل من جانب صلاح عاشور رئيس المركز الطبي الذي استضاف الاختبارات، لافتًا إلى أن المركز مجهز بأحدث الوسائل العالمية التي ساعدت على تحقيق أقصى استفادة.

وأوضح عبر موقع الأهلي الرسمي: "اللاعبين خضعوا لقياسات بدنية وعضلية واختبارات لقوة التحمل واختبارات خاصة ببصمة القدم، وذلك وفقًا لأفضل المعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية الأوروبية".

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وأضاف "هذه الخطوة مهمة للغاية في بداية الإعداد للموسم الجديد، حيث تسهم بشكل كبير في تقييم الحالة العضلية والبدنية لكل لاعب، وكل ما يتعلق بحالة التوازنات البدنية، كما تسهم في التوقع المبكر لاحتمالات التعرض للإصابة، وبالتالي اتخاذ بعض التدابير التي تمنع حدوث الإصابات".

وأشار أبو عبلة إلى أن القياسات جرت في حضور الجهاز الطبي للفريق بالكامل، وحضرها مخطط أحمال الفريق ضمن الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، ليبدأ العمل بنتيجتها في فترة الإعداد والتجهيز للموسم الجديد.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قرر إلغاء مران أمس الإثنين، على أن تتم خلال هذا اليوم عملية القياسات البدنية والطبية لكل لاعبي الفريق.

الأهلي مارسيل كولر
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