مؤتمر روديجير: حاولت إيذاء فينيسيوس عندما كان خصمي

اعترف أنطونيو روديجير لاعب ريال مدريد أنه سبق وحاول إيذاء فينيسيوس جونيور من أجل إيقافه عندما كانوا خصوم.

ويتعرض فينيسيوس مؤخرا لمضايقات من لاعبي الخصم بسبب استفزازه لهم بكثرة مراوغاته، آخرهم كانت أمام ريال مايوركا.

وقال روديجير في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة لايبزيج: "فينيسيوس؟ من الطبيعي أن يكون هناك بعض المنافسين الذين يريدون 'إيذائه' وإيقافه بأي شكل من الأشكال، لقد حاولت أيضا، على المرء أن يستغل كل ما لديه لمنعه من المرور، لكن عليك في الوقت ذاته أن تحترم خصومك".

وأضاف "أول دوري أبطال مع ريال مدريد؟ إنه امتياز مطلق التواجد مع هذا الفريق في هذه البطولة، بالطبع امتياز".

وعن إزعاجه للخصوم ومنهم نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان، رد ضاحكا :لا أعرف ماذا أقول، أحب أن أكون عدوانيا، لكن دائما ألعب بنزاهة، أذهب على الكرة بطريقة سليمة، وإحصائياتي تقول ذلك".

وعن حبه لتسجيل الأهداف، أوضح "أنا شجاع، وإحدى خصالي الجيدة أنني واثق من نفسي، أحب دائما التقدم والتسديد والمهاجمة لا أخاف عندما أكون في وضع يسمح لي بذلك، لكن بالطبع لا أعرف عدد الأهداف التي سأسجلها".

وتابع "أفضل شيء شعرت به بعد تسجيلي الهدف الأول مع ريال مدريد هو استجابة الجماهير في البرنابيو، كان الشعور مذهلا".

وسجل روديجير أول هدف له بقميص ريال مدريد أمام ريال مايوركا الأحد الماضي والتي انتهت بفوز المرينجي 4-1.

وعن الالتقاء بزميله تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، قال: "نحن أصدقاء رائعون، أعرفه جيدا، لكن غدًا سنكون في فرق مختلفة".

وأتم عن التكيف مع ريال مدريد، قائلا: "كان أسهل تكيف مررت به على الإطلاق. نحن أناس عاديون للغاية، على الرغم من أن البعض قد يفكر، كيف يكون شكل لاعبي ريال مدريد. حسنًا، أناس عاديون".

ويستضيف ريال مدريد نظيره لايبزيج غدا الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة.

وحصد المرينجي أول ثلاث نقاط في المسابقة بعد الفوز أمام سيلتيك الاسكتلندي بثلاثة أهداف دون رد.

بينما في الدوري الإسباني، ينفرد بالصدارة برصيد 15 نقطة في جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

وأصبح ريال مدريد هو الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا الذي يحقق الفوز في جميع مبارياته منذ بداية الموسم.