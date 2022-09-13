الدرجة الثانية - الإنتاج الحربي لـ في الجول: طالبنا خوض مبارياتنا ليلا بالدور الأول

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 15:32

كتب : رضا السنباطي

الإنتاج الحربي - بيان رسمي

طالب نادي الإنتاج الحربي خوض مبارياته ليلا في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.

وصرّح شريف شعبان مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي لـ FilGoal.com: "خاطبنا اتحاد الكرة بشكل من أجل خوض مبارياتنا في دوري الدرجة الثانية ليلا خلال الدور الاول على ملعب استاد الاهلي we السلام".

وأضاف "وفي الدور الثاني سنخوض مبارياتنا نهارا".

أخبار متعلقة
لاعب الأهلي السابق.. محمد رزق إلى الإنتاج الحربي الدرجة الثانية - زد في الصدارة وهزيمة الإنتاج الحربي بالأربعة وهاتريك رفيق كابو في الدرجة الثانية - انتصار الإنتاج الحربي وكفر الشيخ والألومنيوم كأس مصر - المفاجآت تتوالى.. خروج دجلة والإنتاج الحربي والنصر

وتعاقد الفريق الذي يقوده عبد الناصر محمد المدير الفني في سوق الانتقالات الصيفية مع كل من:

محمد البشبيشي من الاتصالات

محمد موسى من طنطا

أحمد العش من الأوليمبي

محمود صلاح من طنطا

إيهاب فؤاد من الترسانة

كارفالا من أبو قير للأسمدة

محمد ريعو من السكة الحديد

فتحي مجدي من السكة الحديد

عبد الله السنجهاوي من زد

عمار شحاته من زد

احمد عبد الفتاح حارس المصري بالسلوم

حسن زكريا من بنها

أحمد هريسة من بلدية

محمود صالح من بورتو

رضا صلاح من الترسانة

محمود جبر من الترسانة (إعارة)

باسم عبد العزيز من المصري بالسلوم

محمد رزق أسوان

واحتل الإنتاج الحربي الموسم الماضي المركز العاشر في مجموعة القاهرة برصيد 40 نقطة.

الإنتاج الحربي الدرجة الثانية
نرشح لكم
الدرجة الثانية - بتروجت يعلن قائمته الأولية لموسم 2022-2023 الدرجة الثانية - السكة الحديد يتعاقد مع لاعب الأهلي وسيراميكا كليوباترا السابق بسبب إيقاف القيد وعدم التجهيز السليم.. عيد مرازيق يستقيل من تدريب المقاصة تعديل موعد قرعة دوري الدرجة الثانية استاد القاهرة يوافق على استضافة مباريات وادي دجلة وزد جمعة مشهور يعلن عبر في الجول رحيله عن المصرية للاتصالات الأربعاء قرعة دوري الدرجة الثانية المصري.. تعرف على كل الأندية المشاركة الدرجة الثانية - العبور يعلن 4 صفقات تمهيدا للمشاركة الأولى في تاريخه
أخر الأخبار
مصارعة - إنجاز تاريخي.. سمر حمزة إلى نهائي بطولة العالم 10 ثاتيه | رياضات أخرى
أس: ليفربول أراد التعاقد مع فالفيردي بمبلغ خيالي 27 ثاتيه | ميركاتو
خبر في الجول - الأهلي يدرس موقف كهربا.. وعاملان يحسمان مستقبله 3 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – طلب من اتحاد الكرة للأندية منعا للتزوير في مواليد 2007 و2008 5 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - بمشاركة سموحة.. الكشف عن قرعة سيدات البطولة العربية 26 دقيقة | كرة سلة
إيقاف ميليك وتغريم يوفنتوس.. قرارات قوية من لجنة انضباط الدوري الإيطالي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنبي يتعاقد مع "كالوشا" مدافع النصر 35 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر جوارديولا - عن تأثير المؤجلات على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة