المصري يعين عبد الله درويش مديرا رياضيا للنادي

سافيو يصل القاهرة.. ويخضع للكشف الطبي قبل إكمال انتقاله إلى الأهلي

قبل المعسكر الأول لـ فيتوريا.. سلبية مسحة منتخب مصر

صالح جمعة: فايلر أفضل من موسيماني.. وشادي يستطيع تسجيل 30 هدفا في الموسم

محمود فايز يكشف حقيقة ترشيحه للعمل في الجهاز الفني لـ الأهلي

مصطفى عبده: انتهت مهمتي مع غزل المحلة بعد مباراة الاتحاد.. ولن أعمل كرجل ثانٍ

بعد ساعات من تعيينه.. الإسماعيلي يحذف منشور تعاقده مع مدربه الجديد