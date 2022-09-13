المصري يعين عبد الله درويش مديرا رياضيا للنادي

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 14:50

كتب : مهاب نبيل

عبد الله درويش

المصري عبد الله درويش
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