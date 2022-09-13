مؤتمر أنشيلوتي - عن موعد عودة بنزيمة.. وخطورة مهاجمي لايبزيج

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 14:44

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أوضح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد موعد عودة كريم بنزيمة إلى الفريق بعد غيابه بسبب الإصابة.

بنزيمة غاب عن قائمة الفريق لمواجهة لايبزيج في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: عودة بنزيمة؟ هناك احتمال أن يشارك أمام أتليتكو مدريد في الدربي".

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وتابع "عندما غاب بنزيمة استبدلته بـ إدين هازارد وروريجو، ولم أطلب من هازارد أن يسجل الأهداف".

وعاد هازارد إلى تشكيل ريال مدريد الأساسي لأول مرة منذ شهر يناير الماضي، وذلك أمام ريال مايوركا الأحد الماضي.

وأضاف "التعاقد مع مبابي؟ لدينا فريق رائع ولا نفكر في أي شخص آخر".

وأكمل "أنطونيو روديجر؟ يجلب لنا الخبرة، لديه رغبة في الفوز دائما، أنه يساعدنا في الدفاع ولديه شخصية مميزة".

وواصل عن اللاعبين، وقال "فينيسيوس لاعب جيد، يظهر دائما موهبته وجودته. أعرف ما يحدث معه على أرضية الملعب، سيحاول الخصم دائما وقفه بطريقة ما، هناك لائحة تحمي جميع اللاعبين وليس فقط فينيسيوس".

وعن مواجهة لايبزيج، أوضح "هجومهم خطير للغاية، لذا سيكون جانبنا الدفاعي مهمًا للغاية".

ويستضيف ريال مدريد نظيره لايبزيج غدا الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة.

وحصد المرينجي أول ثلاث نقاط في المسابقة بعد الفوز أمام سيلتيك الاسكتلندي بثلاثة أهداف دون رد.

بينما في الدوري الإسباني، ينفرد بالصدارة برصيد 15 نقطة في جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

وأصبح ريال مدريد هو الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا الذي يحقق الفوز في جميع مبارياته منذ بداية الموسم.

ريال مدريد لابيزيج دوري أبطال أوروبا
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