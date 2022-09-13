روب بيدج مستمر مع منتخب ويلز حتى 2026

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 14:42

كتب : FilGoal

روب بيدج - المدير الفني لمنتخب ويلز

أعلن الاتحاد الويلزي استمرار روب بيدج المدير الفني لمنتخب ويلز لمدة 4 سنوات مقبلة.

واستطاع بيدج قيادة ويلز للتأهل لأول مرة لكأس العالم منذ نسخة 1958.

وقال بيدج عبر موقع الاتحاد الرسمي: "لا يوجد شرف أكبر من تدريب منتخب بلدك، ولا أطيق الانتظار للتحدي المقبل خلال الـ 4 سنوات بدءا من كأس العالم الأولى لنا منذ 64 عاما".

أخبار متعلقة
التدعيم مستمر.. نوتنجهام فورست يتعاقد مع حارس ويلز جيجز يترك منصبه كمدرب لمنتخب ويلز بسبب اتهامه بالاعتداء دوري الأمم الأوروبية - فوز قاتل لـ هولندا أمام ويلز.. وبلجيكا تجتاز بولندا دوري الأمم الأوروبية - تعادل هولندا وبولندا.. وتعادل قاتل لـ ويلز مع بلجيكا

وأضاف "نمر بوقت مثير للكرة للويلزية ونأمل أن نجعل البلاد فخورة بنا في نوفمبر المقبل (كأس العالم 2022) ونواصل النجاح أكثر في البطولات الكبرى مستقبلا".

وستستمر مهمة بيدج حتى بطولتي يورو 2024 وكأس العالم 2026.

وكان بيدج مدربا مساعدا للمدرب السابق رايان جيجز قبل أن يتولى المسؤولية بشكل مؤقت بعد تعرض جيجز لمشكلات قانونية.

ثم أصبح بعد ذلك المدرب الدائم لمنتخب ويلز في يونيو الماضي.

المدرب البالغ 48 عاما سبق له أن درب ناديي بورت فايل ونورثامبتون تاون ومنتخب ويلز تحت 21 عاما.

وقاد ويلز في 26 مباراة فاز في 10 وتعادل في 9 وخسر 7، ويبقى إنجازه الأفضل قيادة ويلز للمونديال بالفوز في الملحق على أوكرانيا.

ويتواجد منتخب ويلز في المجموعة الثانية رفقة إنجلترا وأمريكا وإيران.

روب بيدج منتخب ويلز كأس العالم
نرشح لكم
إيقاف ميليك وتغريم يوفنتوس.. قرارات قوية من لجنة انضباط الدوري الإيطالي مؤتمر جالتييه: نيمار فنان.. والإشادة بثائيته مع ميسي مؤتمر روديجير: حاولت إيذاء فينيسيوس عندما كان خصمي ليكيب: تجديد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان "أمر عاجل" مؤتمر أنشيلوتي - عن موعد عودة بنزيمة.. وخطورة مهاجمي لايبزيج "اضربه.. اضربه".. الكشف عن السبب الذي أثار غضب فينيسيوس أمام ريال مايوركا لمدة عامين.. ليكيب تكشف تفاصيل تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان يعلن غياب كيمبيمبي 6 أسابيع
أخر الأخبار
كرة سلة - بمشاركة سموحة.. الكشف عن قرعة سيدات البطولة العربية 14 دقيقة | كرة سلة
إيقاف ميليك وتغريم يوفنتوس.. قرارات قوية من لجنة انضباط الدوري الإيطالي 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنبي يتعاقد مع "كالوشا" مدافع النصر 23 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر جوارديولا - عن تأثير المؤجلات على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر جالتييه: نيمار فنان.. والإشادة بثائيته مع ميسي ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أليجري: أغلقنا موضوع ساليرنتانا.. وليس من العار أن ينتهي الشوط الأول 0-0 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد طلب كولر.. الكشف عن تفاصيل القياسيات البدنية للاعبي الأهلي ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر روديجير: حاولت إيذاء فينيسيوس عندما كان خصمي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة