روب بيدج مستمر مع منتخب ويلز حتى 2026

أعلن الاتحاد الويلزي استمرار روب بيدج المدير الفني لمنتخب ويلز لمدة 4 سنوات مقبلة.

واستطاع بيدج قيادة ويلز للتأهل لأول مرة لكأس العالم منذ نسخة 1958.

وقال بيدج عبر موقع الاتحاد الرسمي: "لا يوجد شرف أكبر من تدريب منتخب بلدك، ولا أطيق الانتظار للتحدي المقبل خلال الـ 4 سنوات بدءا من كأس العالم الأولى لنا منذ 64 عاما".

وأضاف "نمر بوقت مثير للكرة للويلزية ونأمل أن نجعل البلاد فخورة بنا في نوفمبر المقبل (كأس العالم 2022) ونواصل النجاح أكثر في البطولات الكبرى مستقبلا".

وستستمر مهمة بيدج حتى بطولتي يورو 2024 وكأس العالم 2026.

وكان بيدج مدربا مساعدا للمدرب السابق رايان جيجز قبل أن يتولى المسؤولية بشكل مؤقت بعد تعرض جيجز لمشكلات قانونية.

ثم أصبح بعد ذلك المدرب الدائم لمنتخب ويلز في يونيو الماضي.

المدرب البالغ 48 عاما سبق له أن درب ناديي بورت فايل ونورثامبتون تاون ومنتخب ويلز تحت 21 عاما.

وقاد ويلز في 26 مباراة فاز في 10 وتعادل في 9 وخسر 7، ويبقى إنجازه الأفضل قيادة ويلز للمونديال بالفوز في الملحق على أوكرانيا.

ويتواجد منتخب ويلز في المجموعة الثانية رفقة إنجلترا وأمريكا وإيران.