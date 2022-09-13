كرة سلة - بمشاركة الأهلي والاتحاد.. تعرف على قرعة البطولة العربية للرجال

أجريت ظهر اليوم الثلاثاء قرعة البطولة العربية للأندية رجال بنسختها رقم 34 والمقرر إقامتها بالكويت في الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر 2022 .

ويشارك ناديي الأهلي والاتحاد في البطولة العربية رجال، حيث يشارك الأهلي بصفته حامل اللقب، ويشارك نادي الاتحاد بصفته ممثلا عن كرة السلة المصرية في البطولة التي يشارك بها 16 فريقا عربيا.

وأقيمت قرعة البطولة العربية رجال بحضور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد العربي، العميد عبد الله شلبي أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة، ومدير عام الاتحاد العربي لكرة السلة شريف أحمد زكي.

وقسّم الاتحاد العربي الفرق إلى 4 مجموعات حيث تضم كل مجموعة 4 فرق مع وضع مستضيف البطولة على رأس المجموعة الأولى بينما تم وضع حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع مراعاة عدم تواجد أكثر من فريق من نفس الدولة في مجموعة واحدة.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: الكويت الرياضي – الاتحاد السكندري – أهلي حلب السوري – أهلي بني غازي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري – الرياضي اللبناني – الغرافة القطري – الميناء اليمني.

المجموعة الثالثة: الأهلي البحريني – البشائر الرياضي العماني – كاظمة الرياضي – السد القطري.

المجموعة الرابعة: الجهراء الرياضي – بيروت اللبناني – وداد بوفاريك الجزائري - دجلة الجامعة العراقي.

ويعد الاتحاد السكندري الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب يليه الرياضي اللبناني برصيد 5 ألقاب.

وحقق الأهلي لقب البطولة لأول مرة في تاريخه بالنسخة الماضية والتي أقيمت بالإسكندرية بعد الفوز على الكويت الكويتي.