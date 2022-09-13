معلول والجزيري والمثلوثي ضمن قائمة تونس لمواجهة البرازيل

اختار جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس علي معلول نجم الأهلي وسيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي ثنائي الزمالك في قائمة نسور قرطاج لمعسكر سبتمبر الجاريز

ويلعب منتخب تونس ضد جزر القمر يوم 22 سبتمبر وضد البرازيل يوم 27 من الشهر ذاته.

وتقام مباراة تونس والبرازيل في ملعب حديقة الأمراء في فرنسا الخاص بنادي باريس سان جيرمان.

وشهدت القائمة ضم شيم الجبالي لاعب فريق ليون الفرنسي، وذلك بعدما اختار تمثيل منتخب تونس.

وجاءت قائمة منتخب تونس كالآتي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان – بشير بن سعيد – صدفي الدبشي

الدفاع: علي معلول – ديلان برون – بلال العيفة – منتصر الطالبي – محمد دراجر – حمزة المثلوثي – عمر الرقيق – علي العابدي – رامي كعيب –

الوسط: مرتضى بن وناس – غيلان الشعلاني – سيف الدين الخاوي – عيسى العيوني – حنبعل المجبري – فرجاني ساسي – إلياس السخيري – شيم الجبالي

الهجوم: أنيس بن سليمان – وهبي الخزري – سيف الله لطيف – يوسف المساكني – نعيم سليتي – سيف الدين الجزيري – عصام جبالي – طه ياسين الخنيسي

وتتعارض مواعيد المباريات الودية لمنتخب تونس مع موعد مباراة الزمالك ضد إليكت سبورت التشادي في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك ضد إليكت يوم 18 مباراة الذهاب في تشاد، ويوم 25 من الشهر ذاته لقاء العودة في القاهرة.