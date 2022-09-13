بدلا من فرنسا والجزائر.. نجم ليون الشاب يختار تمثيل منتخب تونس

اختار شيم الجبالي لاعب فريق ليون الفرنسي تمثيل منتخب تونس بشكل رسمي بدلا من اللعب لمنتخب فرنسا.

وأعلن وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم اختيار اللاعب تمثيل منتخب تونس.

شيم الجبالي من أب تونسي وأم جزائرية ويحمل أيضا الجنسية الفرنسية، لكنه اختار تمثيل نسور قرطاج.

وقال وديع الجرئ: "شيم الجبالي وقع على كل الوثائق التي بموجبها أصبح رسميا لاعبا لمنتخب تونس".

الاتحاد التونسي بدأ التواصل مع شيم الجبالي في عام 2021 الماضي ونجح في إقناعه باللعب لنسور قرطاج.

الجبالي يبلغ من العمر 18 عاما ويلعب الآن مع الفريق الثاني لنادي ليون الفرنسي، ويلعب في وسط الملعب.

وانضم الجبالي لقائمة منتخب تونس لمواجهتي جزر القمر والبرازيل وديا خلال شهر سبتمبر الجاري.

ويلعب منتخب تونس ضد جزر القمر يوم 22 سبتمبر وضد البرازيل يوم 27 من الشهر ذاته.

وتقام مباراة تونس والبرازيل في ملعب حديقة الأمراء في فرنسا الخاص بنادي باريس سان جيرمان.