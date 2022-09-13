"اضربه.. اضربه".. الكشف عن السبب الذي أثار غضب فينيسيوس أمام ريال مايوركا

بدا فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد غاضبا في أكثر من لقطة خلال المباراة التي جمعت بين فريقه وريال مايوركا في الدوري الإسباني.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وفاز ريال مدريد برباعية لهدف على حساب ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وبحسب صور التقطتها منصة "Movistar +" فإن عبارة خافيير أجيري المدير الفني لـ ريال مايوركا -والأسبق لمنتخب مصر- كانت السبب في إثارة غضب فينيسيوس.

وأضافت المنصة أن فينيسيوس اعترف لزميله ناتشو أنه سمع أجيري يقول لأحد مدافعيه "اضربه .. اضربه" في إشارة إلى البرازيلي.

التوتر لم يتوقف عند هذا الحد، وظهر فينيسيوس في أكثر من مناسبة في مشادات مع لاعبي مايوركا لأنهم شعروا بالاستفزاز من كثرة مراوغاته.

والتقط فينيسيوس وهو يتحدث مع خاومي كوستا لاعب ريال مايوركا قائلا أن ما يفعلوه ليس جيدا ليرد الأخير "هذا ما نستطيع فعله فقط".

وفي وقت سابق في المؤتمر الصحفي، تم سؤال أجيري عن الأمر، ورد قائلا: "مشكلة فينييسوس؟ في الملعب يوجد بعض الكلام ولكن هنا لا شيء إنها كرة قدم ما يحدث في الملعب نتركه هناك، ريال مدريد حقق الفوز ونبارك لهم هذا هو الأمر وعليكم أن تسألوا اللاعبين عن الأمر لأنني تحدثت بالفعل".

فيما تحدث كارلو أنشليوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن الأمر وقال: "فينيسيوس لاعب مميز وبسبب طريقة لعبه يغضب المنافسين، عليك أن تفهم أنه يحاول دائما المراوغة بغض النظر عن كون فريقه خاسرا أم فائزا، في بعض الأحيان يحاول أن يجعل خصمه أكثر غضبا، وهذا الأمر طبيعي في كرة القدم وبالخبرة سيتعلم شيئا فشيء".

ريال مدريد ينفرد بالصدارة برصيد 15 نقطة في جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

وأصبح ريال مدريد هو الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا الذي يحقق الفوز في جميع مبارياته منذ بداية الموسم.