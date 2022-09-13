الدرجة الثانية - بتروجت يعلن قائمته الأولية لموسم 2022-2023

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 13:47

كتب : رضا السنباطي

مصطفى معوض - لاعب بتروجت

أعلن معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي بتروجت، قائمة فريق الكرة الأولية، والتي تم إرسالها رسميا إلى اتحاد الكرة المصري،

ويُغلق باب القيد للقائمة الأولية، في الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري، على أن يتم إغلاق القائمة الإضافية في الثالث عشر من شهر أكتوبر المقبل.

وضمت قائمة الفريق الأولية 14 لاعبا وهم: محمد أبو النجا، وهادي رياض، ومصطفى معوض، ومحمود محبوب فليكس، وسامح إبراهيم، وإسلام هشام، ومحمد أبو العنين شيكا، ومحمود منصور، ومصطفى الجمل، ومحمد مصطفى، وأحمد النفراوي، وأحمد صابر، وأحمد رضا، وطه نادي.

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ويجهز بتروجت لإرسال قائمته الثانية والتي تضم الصفقات الجديدة، التي أبرمها النادي على مدار الأيام الماضية.

وجاءت صفقات بتروجت كالآتي

- وينفول كوبينا قادما من سيراميكا كليوباترا

- محمد شريف قادما من نادي زد

- محمد عثمان قادما من نوروز العراقي

- إسماعيل بامبا قادما من الداخلية

- أحمد مجدي قادما من المقاولون العرب

- إبراهيم سليمان قادما من دكرنس

- محمد طارق أبو العز قادما من الإنتاج الحربي

- محمود صقر قادما من النصر

- محمود غالي قادما من وادي دجلة

- محمد الكومي قادما من الداخلية

- توفيق محمد قادما من عجمان الإماراتي

- طارق أبو غنيمة قادما من شباب رفح الفلسطيني

- محمد جمال الكارتة قادما من وادي دجلة

- محمود دعبة قادما من بايونيرز

- جابر سالم قادما من المصري بالسلوم

- خالد أبو زيادة قادما من الإنتاج الحربي

وحصل بتروجت على المركز الثاني بمجموعة القاهرة خلال الموسم الماضي.

وأعلن اتحاد الكرة أن الموسم المقبل سيكون الأخير بنظام الثلاث مجموعات في دوري الدرجة الثانية، وسيتحول إلى دوري من مجموعة واحدة بداية من موسم 2023/2024.

بتروجت الدرجة الثانية
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