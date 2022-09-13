ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر الإسكندرية الثاني

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 13:14

كتب : FilGoal

الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي

أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي القائمة النهائية استعدادا لخوض معسكر الإسكندرية خلال شهر سبتمبر الجاري.

ويعد هذا المعسكر هو الثاني للمنتخب الأولمبي مع ميكالي، بعد المعسكر الأول الذي كان في شهر أغسطس الماضي.

يأتي ذلك ضمن الاستعداد لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، في شهر يونيو بالعام المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - أحمد نادر السيد - علي نادر

الدفاع: محمد مغربي – محمد أشرف – محمد طارق - عبد الله عادل - ياسين مرعي - أسامة الجزار - إسلام المزين - هشام شعبان - إياد العسقلاني

الوسط: رأفت خليل – زياد طارق – وليد علي فرج – مصطفى سعد "ميسي" – عربي بدر – محمود صابر – عماد ميهوب – زياد فرج – محمد شحاتة – كريم محمد – عبد الغني محمد – علي زعزع – محمود جهاد

الهجوم: أحمد سيد غريب - أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف "أجويرو"

منتخب مصر الأولمبي ميكالي
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